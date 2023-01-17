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Каурцев Константин Николаевич

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Место рождения

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.04.1869 ст.

Дата смерти

12.04.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1869 ст.

Отец: Каурцев Николай Иванович

Мать: Каурцева Пелагея Васильевна

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: Пензенской духовной семинарии 3 класса Петр Степанович Аравийский и дочь дьячка церкви села Лещиново девица Наталья Федо... Показать все
Бракосочетание
25.08.1896 ст.

Жена: Каурцева Анфиса Евгеньевна

Покровка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.

Дочь: Каурцева Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Каурцева Анфиса Евгеньевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
12.04.1898 ст.
Канск, город Канск, Красноярский край
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