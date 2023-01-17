Каурцев Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1869 ст.
Дата смерти12.04.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1869 ст.
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: Пензенской духовной семинарии 3 класса Петр Степанович Аравийский и дочь дьячка церкви села Лещиново девица Наталья Федо... Показать все
Бракосочетание
25.08.1896 ст.
Покровка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.
Дочь: Каурцева Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Каурцева Анфиса Евгеньевна
Смерть
12.04.1898 ст.