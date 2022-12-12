Каурцев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1872 ст.
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872 ст.
Крещён в Cоборной церкови г.Нижнего Ломова. Совершал таинство: протоерей Тимофей Голубев с дьячком Петром Белоключевским. Восприемники: студент Киевской духовной академии Степан Тимофеевич Голубев и ж... Показать все
Бракосочетание
26.04.1924
Жена: Каурцева Ольга Ивановна
Отдел записей актов гражданского состояния при Кучкинском волисполкоме за 1924-й год, ф.р-2854, оп.6, д.293,л 0001
Рождение ребёнка
05.04.1925
Сын: Каурцев Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Каурцева Ольга Ивановна
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Смерть
1928