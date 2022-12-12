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Каурцев Сергей Николаевич

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Место рождения

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.07.1872 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872 ст.

Отец: Каурцев Николай Иванович

Мать: Каурцева Пелагея Васильевна

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Крещён в Cоборной церкови г.Нижнего Ломова. Совершал таинство: протоерей Тимофей Голубев с дьячком Петром Белоключевским. Восприемники: студент Киевской духовной академии Степан Тимофеевич Голубев и ж... Показать все
Бракосочетание
26.04.1924

Жена: Каурцева Ольга Ивановна

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Кучкинском волисполкоме за 1924-й год, ф.р-2854, оп.6, д.293,л 0001
Рождение ребёнка
05.04.1925

Сын: Каурцев Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Каурцева Ольга Ивановна

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Смерть
1928
Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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