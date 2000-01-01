Коновалов Яким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефимия Якимова
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Васса Якимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коновалов Матвей Якимович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коновалов Николай Якимович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1848