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Коновалов Яким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коновалов Иван Никитин

Мать: Коновалова Татьяна Анкудинова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефимия Якимова

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Васса Якимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коновалов Семен Якимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коновалов Матвей Якимович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Николай Якимович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Дементева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мавра Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Параскева Дементева

Смерть
После 1848
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