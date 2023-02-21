Коновалова (Шубина) Параскева Дементева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Шубина) Параскева Дементева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефимия Якимова

Отец ребёнка: Коновалов Яким Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коновалов Матвей Якимович

Отец ребёнка: Коновалов Яким Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Николай Якимович

Отец ребёнка: Коновалов Яким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Яким Иванович

Смерть
После 1795
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