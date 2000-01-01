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Коновалов Николай Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Коновалов Яким Иванович

Мать: Коновалова Параскева Дементева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коновалов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева

Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.

Сын: Коновалов Прокоп Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева

Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева

Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Дарья Евмениева

Смерть
После 1858
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