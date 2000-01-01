Коновалов Николай Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коновалов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева
Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.
Сын: Коновалов Прокоп Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева
Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева
Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Коновалова Дарья Евмениева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858