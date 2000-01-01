Коновалова Дарья Евмениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коновалов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович
Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.
Сын: Коновалов Прокоп Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович
Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович
Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.
Дочь: Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1836