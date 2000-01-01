Коновалова Дарья Евмениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Дарья Евмениева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коновалов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович

Рождение ребёнка
07.07.1835 ст.

Сын: Коновалов Прокоп Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович

Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович

Рождение ребёнка
16.12.1836 ст.

Дочь: Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай Якимович

Смерть
После 1836
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