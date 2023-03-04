Коновалов Матвей Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Коновалова) Неонила Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коновалов Козьма Матвеевич
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Коновалова) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Коновалова) Ефимия Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
23.02.1836 ст.
Дочь: (Коновалова) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Коновалова) Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева
Смерть
После 1858