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Коновалов Матвей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коновалов Яким Иванович

Мать: Коновалова (Шубина) Параскева Дементева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Коновалова) Неонила Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Коновалов Козьма Матвеевич

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Коновалова) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Коновалова) Ефимия Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
23.02.1836 ст.

Дочь: (Коновалова) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Коновалова) Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Михеева

Смерть
После 1858

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