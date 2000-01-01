Коновалова Васса Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Неонила Матвеевна
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коновалов Козьма Матвеевич
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефимия Матвеевна
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Рождение ребёнка
23.02.1836 ст.
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850