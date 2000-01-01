Коновалова Васса Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Васса Михеева

Коновалова Васса Михеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Неонила Матвеевна

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Коновалов Козьма Матвеевич

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефимия Матвеевна

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Рождение ребёнка
23.02.1836 ст.

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Коновалов Матвей Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Матвей Якимович

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close