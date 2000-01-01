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Коновалов Козьма Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Коновалов Матвей Якимович

Мать: Коновалова Васса Михеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коновалов Иван Козмин

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гликерия Козмина

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Палагея Козмина

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосья Козмина

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Игнатьева

Смерть
1857
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