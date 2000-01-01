Коновалов Козьма Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гликерия Козмина
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Палагея Козмина
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосья Козмина
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857