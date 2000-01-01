Коновалова Евдокия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гликерия Козмина
Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Палагея Козмина
Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосья Козмина
Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858