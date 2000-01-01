Коновалова Евдокия Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евдокия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Коновалов Иван Козмин

Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гликерия Козмина

Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Палагея Козмина

Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосья Козмина

Отец ребёнка: Коновалов Козьма Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Козьма Матвеевич

Смерть
После 1858
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