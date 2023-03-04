Коновалова (Прокопьева) Татьяна Анкудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Прокопьева) Татьяна Анкудинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

18.12.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Коновалов Яким Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Коновалова Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Никитин

Смерть
18.12.1811 ст.