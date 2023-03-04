Коновалова (Прокопьева) Татьяна Анкудинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти18.12.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Коновалова Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1811 ст.