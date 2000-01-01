Коновалов Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Коновалов Никита Луппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Коновалова Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1817