Коновалов Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Коновалов Никита Луппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Коновалов Яким Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ложкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Коновалова Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Анкудинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Татьяна Анкудинова

Смерть
1817
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