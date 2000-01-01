Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коновалов Семен Якимович
Коновалов Семен Якимович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
После 1802
Пол
Мужской
Отец
Коновалов Яким Иванович
1766 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Коновалов Яким Иванович
Мать: не указана
Смерть
После 1802
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия