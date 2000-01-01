Коновалов Семен Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Семен Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коновалов Яким Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1802
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