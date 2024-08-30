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Грехов Александр Петрович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1920

Дата смерти

27.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1920

Отец: Грехов Петр Абрамович

Мать: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грехова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Сын: Грехов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1956

Сын: Грехов Николай Александрович

Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.02.1992

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