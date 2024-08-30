Грехов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения21.10.1920
Дата смерти27.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грехова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1952
Сын: Грехов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1956
Сын: Грехов Николай Александрович
Мать ребёнка: Грехова Тамара Ивановна
Смерть
27.02.1992