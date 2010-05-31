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Грехов Анатолий Александрович

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.04.1952

Дата смерти

31.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1952

Отец: Грехов Александр Петрович

Мать: Грехова Тамара Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2010
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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