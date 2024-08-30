Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Место рождения

с. Борисовское Ростовский р-н Яровлавской обл.

Дата рождения

14.09.1877

Дата смерти

29.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1877

Отец: Куряткин Яков Андреевич

Мать: Куряткина (Лукьянова) Варвара Константиновна

Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Грехов Иван Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: (Грехова) Глафира Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: (Грехова) Августа Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: (Грехова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: (Грехова) Глафира Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: (Грехова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грехов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Грехова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Грехов Александр Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1919

Сын: Грехов Александр Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1920

Сын: Грехов Александр Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.12.1946

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