Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Место рожденияс. Борисовское Ростовский р-н Яровлавской обл.
Дата рождения14.09.1877
Дата смерти29.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1877
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Грехов Иван Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: (Грехова) Глафира Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: (Грехова) Августа Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: (Грехова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: (Грехова) Глафира Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: (Грехова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Грехова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
14.06.1917
Рождение ребёнка
03.11.1919
Рождение ребёнка
21.10.1920
Смерть
29.12.1946