Грехов Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения02.10.1880
Дата смерти25.05.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Грехов Иван Петрович
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: (Грехова) Глафира Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: (Грехова) Августа Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: (Грехова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: (Грехова) Глафира Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: (Грехова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Грехова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1917
Рождение ребёнка
03.11.1919
Рождение ребёнка
21.10.1920
Смерть
25.05.1936