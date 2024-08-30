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Грехов Петр Абрамович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.10.1880

Дата смерти

25.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880

Отец: Грехов Абрам Иванович

Мать: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.04.1898

Жена: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Грехов Иван Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: (Грехова) Глафира Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: (Грехова) Августа Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: (Грехова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: (Грехова) Глафира Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: (Грехова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грехов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Грехова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Грехов Александр Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1919

Сын: Грехов Александр Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1920

Сын: Грехов Александр Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.05.1936

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