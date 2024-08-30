Грехов Абрам Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1858
Дата смерти30.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1858
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
02.10.1880
Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1882
Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1889
Дочь: (Грехова) Александра Абрамовна
Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1891
Дочь: (Грехова) Любовь Абрамовна
Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна
Бракосочетание
26.09.1904
Смерть
30.08.1916