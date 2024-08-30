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Грехов Абрам Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.10.1858

Дата смерти

30.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1858

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова (Кулева) Анастасия Андреевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Жена: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Бракосочетание
22.01.1879

Жена: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1880

Сын: Грехов Петр Абрамович

Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1882

Сын: Грехов Василий Абрамович

Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.1889

Дочь: (Грехова) Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1891

Дочь: (Грехова) Любовь Абрамовна

Мать ребёнка: Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.09.1904

Жена: Грехова (Шустова) Анна Петровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.08.1916

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