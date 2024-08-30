Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна
Место рожденияс. Угодичи Ростовский р-н Яровлавской обл.
Дата рождения23.11.1861
Дата смерти04.08.1904
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1879
Рождение ребёнка
02.10.1880
Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1882
Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1889
Дочь: (Грехова) Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1891
Дочь: (Грехова) Любовь Абрамовна
Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович
Смерть
04.08.1904