Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Тарыгина) Анна Николаевна

Место рождения

с. Угодичи Ростовский р-н Яровлавской обл.

Дата рождения

23.11.1861

Дата смерти

04.08.1904

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1861

Отец: Тарыгин Николай Алексеевич

Мать: Тарыгина Федосья Семеновна

Развод
Неизвестно

Муж: Грехов Абрам Иванович

Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Грехов Абрам Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1880

Сын: Грехов Петр Абрамович

Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1882

Сын: Грехов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.1889

Дочь: (Грехова) Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1891

Дочь: (Грехова) Любовь Абрамовна

Отец ребёнка: Грехов Абрам Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.08.1904
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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