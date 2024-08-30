Куряткина (Лукьянова) Варвара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряткина (Лукьянова) Варвара Константиновна

Место рождения

с. Поклоны Ростовс. уезда

Дата рождения

01.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835

Отец: Лукьянов Константин Андреевич

Мать: Лукьянова Анна Федоровна

Бракосочетание
19.01.1859

Муж: Куряткин Яков Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1860

Сын: Куряткин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Куряткина) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1863

Сын: Куряткин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1867

Сын: Куряткин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1869

Сын: Куряткин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Куряткин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
14.09.1877

Дочь: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич

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