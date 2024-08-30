Куряткина (Лукьянова) Варвара Константиновна
Место рожденияс. Поклоны Ростовс. уезда
Дата рождения01.12.1835
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835
Бракосочетание
19.01.1859
Рождение ребёнка
26.09.1860
Сын: Куряткин Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Куряткина) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1863
Сын: Куряткин Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1867
Сын: Куряткин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1869
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Куряткин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
14.09.1877
Дочь: Грехова (Куряткина) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Куряткин Яков Андреевич