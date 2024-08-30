Куряткин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Куряткин Яков Александрович
Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Куряткина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: (Куряткина) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна