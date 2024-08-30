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Куряткин Александр Яковлевич

Место рождения

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1867

Отец: Куряткин Яков Андреевич

Мать: Куряткина (Лукьянова) Варвара Константиновна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куряткина Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Куряткин Яков Александрович

Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Куряткина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: (Куряткина) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Куряткина Прасковья Осиповна

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