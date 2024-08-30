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Куряткина Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряткин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Куряткин Яков Александрович

Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Куряткина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: (Куряткина) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич

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