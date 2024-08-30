Куряткина Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Куряткин Яков Александрович
Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Куряткина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: (Куряткина) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Куряткин Александр Яковлевич