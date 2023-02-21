Слепова Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова Прасковья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Трегубова Ксения Власова

Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Лапатаева Прасковья Власова

Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Слепов Федор Власов

Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Слепов Афонасий Власов

Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Слепов Петр Власов

Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепов Влас Андрев

Смерть
Неизвестно
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