Слепова Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Трегубова Ксения Власова
Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Лапатаева Прасковья Власова
Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Слепов Федор Власов
Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Слепов Петр Власов
Отец ребёнка: Слепов Влас Андрев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепов Влас Андрев
Смерть
Неизвестно