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Слепов Афонасий Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Слепов Влас Андрев

Мать: Слепова Прасковья Яковлева

Бракосочетание
?.10.1825

Жена: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Иван Егоров Куркин, Иван Иванов Финогин, Василий Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1826

Сын: Слепов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1830

Дочь: Авдотья Афонасьева

Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Слепов Симиен Афонасьев

Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
19.03.1835

Дочь: Дарья Афонасьева

Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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