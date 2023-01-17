Слепов Афонасий Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Слепов Влас Андрев
Бракосочетание
?.10.1825
Жена: Слепова Анна Ефимова
поручители: Иван Егоров Куркин, Иван Иванов Финогин, Василий Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1826
Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
02.08.1830
Дочь: Авдотья Афонасьева
Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
19.03.1835
Дочь: Дарья Афонасьева
Мать ребёнка: Слепова Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно