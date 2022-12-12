Слепов Влас Андрев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепов Влас Андрев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

23.05.1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Слепов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Трегубова Ксения Власова

Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Лапатаева Прасковья Власова

Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Слепов Федор Власов

Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Слепов Афонасий Власов

Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Слепов Петр Власов

Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Прасковья Яковлева

Смерть
23.05.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ горячки | отъ гарячки
Похороны
?.05.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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