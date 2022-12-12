Слепов Влас Андрев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти23.05.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Слепов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Трегубова Ксения Власова
Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Лапатаева Прасковья Власова
Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Слепов Федор Власов
Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Слепов Петр Власов
Мать ребёнка: Слепова Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1837
Причина смерти: отъ горячки | отъ гарячки
Похороны
?.05.1837
на отведенном кладбище при Казанской церкви