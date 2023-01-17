Слепов Федор Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепов Федор Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Жена

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Слепов Влас Андрев

Мать: Слепова Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Вера Федорова

Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
29.03.1829

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Сын: Слепов Кирил Федоров

Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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