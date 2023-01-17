Слепов Федор Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Слепов Влас Андрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Вера Федорова
Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1829
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
09.03.1831
Сын: Слепов Кирил Федоров
Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Слепова Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепова Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно