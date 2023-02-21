Слепов Петр Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Слепов Влас Андрев
Бракосочетание
23.10.1832
Жена: Слепова Анна Петрова
поручители: Со стороны жениха Села Рачейки казенные крестьяне Иван Гаврилов Трегубов, Иван Васильев Лапатаев, Иван Николаев Краюшкин. Со стороны невесты господина Бестужева крестьяне Потап Трофимов, ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1835
Сын: Слепов Антон Петров
Мать ребёнка: Слепова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно