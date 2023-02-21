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Слепов Петр Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Слепов Влас Андрев

Мать: Слепова Прасковья Яковлева

Бракосочетание
23.10.1832

Жена: Слепова Анна Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Со стороны жениха Села Рачейки казенные крестьяне Иван Гаврилов Трегубов, Иван Васильев Лапатаев, Иван Николаев Краюшкин. Со стороны невесты господина Бестужева крестьяне Потап Трофимов, ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1835

Сын: Слепов Антон Петров

Мать ребёнка: Слепова Анна Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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