Слепова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: Прасковья Петрова

Бракосочетание
23.10.1832

Муж: Слепов Петр Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Со стороны жениха Села Рачейки казенные крестьяне Иван Гаврилов Трегубов, Иван Васильев Лапатаев, Иван Николаев Краюшкин. Со стороны невесты господина Бестужева крестьяне Потап Трофимов, ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1835

Сын: Слепов Антон Петров

Отец ребёнка: Слепов Петр Власов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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