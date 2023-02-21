Слепова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: Прасковья Петрова
Бракосочетание
23.10.1832
Муж: Слепов Петр Власов
поручители: Со стороны жениха Села Рачейки казенные крестьяне Иван Гаврилов Трегубов, Иван Васильев Лапатаев, Иван Николаев Краюшкин. Со стороны невесты господина Бестужева крестьяне Потап Трофимов, ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1835
Сын: Слепов Антон Петров
Отец ребёнка: Слепов Петр Власов
Смерть
Неизвестно