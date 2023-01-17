Лапатаева (Слепова) Прасковья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Слепов Влас Андрев
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Алексей Матвеев Тараканов, Яков Иванов Глушенков, Герасим Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Лапатав Иван Васильев
Бракосочетание
08.?.1830
поручители: Того ж села казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Петр Андреев Слепов, Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Лапатав Иван Васильев
Смерть
Неизвестно