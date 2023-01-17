Лапатаева (Слепова) Прасковья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапатаева (Слепова) Прасковья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Слепов Влас Андрев

Мать: Слепова Прасковья Яковлева

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Живодеров (мальгин) Максим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Алексей Матвеев Тараканов, Яков Иванов Глушенков, Герасим Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Лапатав Иван Васильев

Бракосочетание
08.?.1830

Муж: Лапатав Иван Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Того ж села казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Петр Андреев Слепов, Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лапатав Ларион Иванов

Отец ребёнка: Лапатав Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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