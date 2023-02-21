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Лапатав Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Лапатав Василий Леонтьев

Мать: Лапатава Пелагея

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Лапатаева Прасковья Власова

Бракосочетание
08.?.1830

Жена: Лапатаева Прасковья Власова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Того ж села казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Петр Андреев Слепов, Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лапатав Ларион Иванов

Мать ребёнка: Лапатаева Прасковья Власова

Смерть
Неизвестно
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