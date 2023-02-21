Лапатав Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: Лапатав Василий Леонтьев
Мать: Лапатава Пелагея
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Лапатаева Прасковья Власова
Бракосочетание
08.?.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Того ж села казенные крестьяне Василий Степанов Медведев, Петр Андреев Слепов, Василий Феодоров Мельников | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Лапатаева Прасковья Власова
Смерть
Неизвестно