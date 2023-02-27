Гулков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1892 ст.
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно
По информации с Памяти народа. Мать Виктора Ивановича Гулкова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулкова Мария Захаровна
В метриках села Вины бракосочетание не встретилось.
Рождение ребёнка
16.08.1918 ст.
Сын: Гулков Иван Иванович
Мать ребёнка: Гулкова Мария Захаровна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Гулкова Екатерина Николаевна
Предположительно сын. Информация с Памяти Народа.
Смерть
Неизвестно