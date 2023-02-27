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Гулков Иван Николаевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1892 ст.

Отец: Гулков Николай Яковлевич

Мать: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулкова Екатерина Николаевна

По информации с Памяти народа. Мать Виктора Ивановича Гулкова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулкова Мария Захаровна

В метриках села Вины бракосочетание не встретилось.
Рождение ребёнка
16.08.1918 ст.

Сын: Гулков Иван Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Мария Захаровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гулков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Екатерина Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно сын. Информация с Памяти Народа.
Смерть
Неизвестно

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