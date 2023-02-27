Гулкова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
По информации с Памяти народа. Мать Виктора Ивановича Гулкова.
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Гулков Иван Николаевич
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно сын. Информация с Памяти Народа.
Смерть
Неизвестно