Гулкова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Иван Николаевич

По информации с Памяти народа. Мать Виктора Ивановича Гулкова.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гулков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно сын. Информация с Памяти Народа.
Смерть
Неизвестно

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