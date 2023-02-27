Гулкова Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова Мария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1918 ст.

Сын: Гулков Иван Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Иван Николаевич

В метриках села Вины бракосочетание не встретилось.
Смерть
Неизвестно
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