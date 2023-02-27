Гулкова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1918 ст.
Сын: Гулков Иван Иванович
Отец ребёнка: Гулков Иван Николаевич
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
В метриках села Вины бракосочетание не встретилось.
Смерть
Неизвестно