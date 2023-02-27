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Гулков Николай Яковлевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.12.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1865 ст.

Отец: Гулков Яков Иванович

Мать: Гулкова Васса Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Жена: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.

Сын: Гулков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.

Сын: Гулков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
07.05.1892 ст.

Сын: Гулков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
16.01.1895 ст.

Сын: Гулков Афонасий Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.

Дочь: (Гулкова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Гулков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Гулков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Смерть
Неизвестно

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