Гулков Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1865 ст.
Отец: Гулков Яков Иванович
Мать: Гулкова Васса Ивановна
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.
Сын: Гулков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
07.05.1892 ст.
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
16.01.1895 ст.
Сын: Гулков Афонасий Николаевич
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.
Дочь: (Гулкова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Сын: Гулков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
14.06.1908
Мать ребёнка: Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
Смерть
Неизвестно