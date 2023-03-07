Гулков Афонасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1895 ст.
Дата смерти20.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1895 ст.
Отец: Гулков Николай Яковлевич
Мать: Гулкова Мария Федотовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гулков Михаил Афонасьевич
Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гулков Дмитрий Афонасьевич
Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гулков Максим Афонасьевич
Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна
по информации с Памяти народа. Вероятнее всего 1919 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Информация с Памяти народа.
Смерть
20.03.1944
Погиб на ВОВ. Информация с Памяти народа.