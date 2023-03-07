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Гулков Афонасий Николаевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.01.1895 ст.

Дата смерти

20.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1895 ст.

Отец: Гулков Николай Яковлевич

Мать: Гулкова Мария Федотовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гулков Михаил Афонасьевич

Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гулков Дмитрий Афонасьевич

Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гулков Максим Афонасьевич

Мать ребёнка: Гулкова Александра Сергеевна

по информации с Памяти народа. Вероятнее всего 1919 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулкова Александра Сергеевна

Информация с Памяти народа.
Смерть
20.03.1944
Погиб на ВОВ. Информация с Памяти народа.
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