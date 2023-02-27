Гулкова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Афонасий Николаевич

Информация с Памяти народа.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гулков Михаил Афонасьевич

Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гулков Дмитрий Афонасьевич

Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гулков Максим Афонасьевич

Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич

по информации с Памяти народа. Вероятнее всего 1919 г.р.
Смерть
Неизвестно

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