Гулкова Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Информация с Памяти народа.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гулков Михаил Афонасьевич
Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гулков Дмитрий Афонасьевич
Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич
по информации с Памяти народа
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гулков Максим Афонасьевич
Отец ребёнка: Гулков Афонасий Николаевич
по информации с Памяти народа. Вероятнее всего 1919 г.р.
Смерть
Неизвестно