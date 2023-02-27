Гулкова (Юганова) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова (Юганова) Мария Федотовна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Юганов Федот Михайлович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.

Сын: Гулков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.

Сын: Гулков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
07.05.1892 ст.

Сын: Гулков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
16.01.1895 ст.

Сын: Гулков Афонасий Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.

Дочь: (Гулкова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Гулков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Гулков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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