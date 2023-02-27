Гулкова (Юганова) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: Юганов Федот Михайлович
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.
Сын: Гулков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
07.05.1892 ст.
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
16.01.1895 ст.
Сын: Гулков Афонасий Николаевич
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.
Дочь: (Гулкова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Сын: Гулков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
14.06.1908
Отец ребёнка: Гулков Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно