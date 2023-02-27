Гулкова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

18.12.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.12.1865 ст.

Сын: Гулков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Гулков Яков Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Яков Иванович

Смерть
18.12.1896 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умерла от водянки
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