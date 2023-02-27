Гулкова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти18.12.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.12.1865 ст.
Отец ребёнка: Гулков Яков Иванович
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулков Яков Иванович
Смерть
18.12.1896 ст.
ГАНО 504-18-3 Умерла от водянки