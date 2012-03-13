Селюгин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюгин Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.12.1937

Дата смерти

13.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1937

Отец: Селюгин Константин

Мать: Селюгина Ольга

Россия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Селюгин Александр

Мать ребёнка: Селюгина Калерия

Рождение ребёнка
22.09.1966

Сын: Селюгин Сергей

Мать ребёнка: Селюгина Калерия

Россия
Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Борщенко Галина

Мать ребёнка: Селюгина Калерия

Россия
Смерть
13.03.2012
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