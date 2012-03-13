Селюгин Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.12.1937
Дата смерти13.03.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1937
Отец: Селюгин Константин
Мать: Селюгина Ольга
Россия
Рождение ребёнка
1961
Сын: Селюгин Александр
Мать ребёнка: Селюгина Калерия
Рождение ребёнка
22.09.1966
Сын: Селюгин Сергей
Мать ребёнка: Селюгина Калерия
Россия
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Борщенко Галина
Мать ребёнка: Селюгина Калерия
Россия
Смерть
13.03.2012