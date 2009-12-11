Селюгин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти11.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Селюгин Михаил
Мать: Селюгина Калерия
Рождение ребёнка
22.06.1993
Сын: Селюгин Сергей
Мать ребёнка: Селюгина Наталья
Россия
Рождение ребёнка
28.07.1996
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Селюгина Наталья
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селюгина Наталья
Смерть
11.12.2009