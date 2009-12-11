Селюгин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюгин Александр

Селюгин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

11.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Селюгин Михаил

Мать: Селюгина Калерия

Рождение ребёнка
22.06.1993

Сын: Селюгин Сергей

Мать ребёнка: Селюгина Наталья

Россия
Рождение ребёнка
28.07.1996

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Селюгина Наталья

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селюгина Наталья

Смерть
11.12.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close