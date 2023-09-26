Селюгин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюгин Сергей

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1993

Отец: Селюгин Александр

Мать: Селюгина Наталья

Россия
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