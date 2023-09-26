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Селюгин Сергей
Селюгин Сергей
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
22.06.1993
Пол
Мужской
Отец
Селюгин Александр
1961 г.р.
Мать
Селюгина Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1993
Отец:
Селюгин Александр
Мать:
Селюгина Наталья
Россия
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