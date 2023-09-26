Селюгина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюгина Наталья

Селюгина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1993

Сын: Селюгин Сергей

Отец ребёнка: Селюгин Александр

Россия
Рождение ребёнка
28.07.1996

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Селюгин Александр

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Корольков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Корольков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Корольков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селюгин Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close