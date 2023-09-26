Селюгина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1993
Сын: Селюгин Сергей
Отец ребёнка: Селюгин Александр
Россия
Рождение ребёнка
28.07.1996
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Селюгин Александр
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Корольков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Корольков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Корольков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корольков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селюгин Александр