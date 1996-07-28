(Селюгина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селюгина) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.07.1996

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1996

Отец: Селюгин Александр

Мать: Селюгина Наталья

Россия
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