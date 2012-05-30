Селюгина (Еремина) Калерия
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.06.1938
Дата смерти30.05.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938
Отец: Еремин Михаил
Мать: Еремина Мария
Россия
Рождение ребёнка
1961
Сын: Селюгин Александр
Отец ребёнка: Селюгин Михаил
Рождение ребёнка
22.09.1966
Сын: Селюгин Сергей
Отец ребёнка: Селюгин Михаил
Россия
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Борщенко Галина
Отец ребёнка: Селюгин Михаил
Россия
Смерть
30.05.2012