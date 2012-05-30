Селюгина (Еремина) Калерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюгина (Еремина) Калерия

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.06.1938

Дата смерти

30.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938

Отец: Еремин Михаил

Мать: Еремина Мария

Россия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Селюгин Александр

Отец ребёнка: Селюгин Михаил

Рождение ребёнка
22.09.1966

Сын: Селюгин Сергей

Отец ребёнка: Селюгин Михаил

Россия
Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Борщенко Галина

Отец ребёнка: Селюгин Михаил

Россия
Смерть
30.05.2012
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