Селюгин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюгин Сергей

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.09.1966

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1966

Отец: Селюгин Михаил

Мать: Селюгина Калерия

Россия
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