Еремина (Мартынова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Иван
Мать: Мартынова Христина
Рождение ребёнка
12.06.1938
Дочь: Селюгина Калерия
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Виктор
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Валентин
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Еремин Михаил
Смерть
Неизвестно