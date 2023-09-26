Еремина (Мартынова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Мартынова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Иван

Мать: Мартынова Христина

Рождение ребёнка
12.06.1938

Дочь: Селюгина Калерия

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин Виктор

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин Валентин

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Еремин Михаил

Смерть
Неизвестно
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