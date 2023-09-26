Мартынов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Мария
Мать ребёнка: Мартынова Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Сергей
Мать ребёнка: Мартынова Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Петр
Мать ребёнка: Мартынова Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Николай
Мать ребёнка: Мартынова Христина
Смерть
Неизвестно