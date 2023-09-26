Мартынова Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина Мария

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Сергей

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Петр

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Николай

Отец ребёнка: Мартынов Иван

Смерть
Неизвестно
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