Мартынова Христина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Мария
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Сергей
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Петр
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Николай
Отец ребёнка: Мартынов Иван
Смерть
Неизвестно