Борщенко (Селюгина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщенко (Селюгина) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1971

Отец: Селюгин Михаил

Мать: Селюгина Калерия

Россия
Рождение ребёнка
30.09.1993

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Головкин Александр

Россия
Бракосочетание
1993

Муж: Головкин Александр

Россия
Развод
1999

Муж: Головкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщенко Олег

Россия
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