Борщенко (Селюгина) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1971
Отец: Селюгин Михаил
Мать: Селюгина Калерия
Россия
Рождение ребёнка
30.09.1993
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Головкин Александр
Россия
Бракосочетание
1993
Муж: Головкин Александр
Россия
Развод
1999
Муж: Головкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борщенко Олег
Россия