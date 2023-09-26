Селюгина (Митрохова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюгина (Митрохова) Ольга

Селюгина (Митрохова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрохов Иван

Мать: Митрохова Прасковья

Рождение ребёнка
30.12.1937

Сын: Селюгин Михаил

Отец ребёнка: Селюгин Константин

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селюгин Константин

Отец ребёнка: Селюгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Селюгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Селюгин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Селюгин Константин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close