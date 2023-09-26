Селюгина (Митрохова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрохов Иван
Мать: Митрохова Прасковья
Рождение ребёнка
30.12.1937
Сын: Селюгин Михаил
Отец ребёнка: Селюгин Константин
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селюгин Константин
Отец ребёнка: Селюгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Селюгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Селюгин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Селюгин Константин
Смерть
Неизвестно